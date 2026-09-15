На Таймыре из-за разгерметизации цистерны разлилось около 170 тонн топлива

Около 170 тонн топлива разлилось из-за разгерметизации цистерны на Таймыре На Таймыре из-за разгерметизации цистерны разлилось около 170 тонн топлива

Москва15 сен Вести.В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе произошел розлив дизельного топлива, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о ЧП поступило от оперативного дежурного ЕДДС утром 15 сентября.

В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе произошла разгерметизация емкости, в которой хранилось дизельное топливо говорится в сообщении на сайте ведомства

В экстренных службах региона уточнили, что около 170 тонн дизельного топлива разлилось в отдаленном поселке Сындасско, передает ТАСС.

В этом одном из самых северных населенных пунктов России проживает порядка 500 человек.