Москва15 сенВести.В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе произошел розлив дизельного топлива, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Сообщение о ЧП поступило от оперативного дежурного ЕДДС утром 15 сентября.
В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе произошла разгерметизация емкости, в которой хранилось дизельное топливоговорится в сообщении на сайте ведомства
В экстренных службах региона уточнили, что около 170 тонн дизельного топлива разлилось в отдаленном поселке Сындасско, передает ТАСС.
В этом одном из самых северных населенных пунктов России проживает порядка 500 человек.