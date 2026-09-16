Москва16 сенВести.На территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края введен режим ЧС, соответствующий указ был опубликован на региональном официальном интернет-портале правовой информации.
Это произошло после утечки дизельного топлива, о котором стало известно утром во вторник, 15 сентября.
Установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского краяговорится в тексте документа, подписанного главой регионального правительства Алексеем Медведевым
Ранее сообщалось, что около 170 тонн дизельного топлива разлилось в отдаленном поселке Сындасско.