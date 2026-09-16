Резервуар с дизельным топливом на Таймыре был поврежден штормом

Шторм повредил резервуар с дизельным топливом на Таймыре Резервуар с дизельным топливом на Таймыре был поврежден штормом

Москва16 сен Вести.Утечка дизельного топлива из поврежденного резервуара в поселке Сындасско на Таймыре произошла из-за шторма, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что около 170 тонн дизельного топлива разлилось в отдаленном поселке Сындасско на севере Красноярского края.

Накануне во время шторма поднялся уровень воды в Хатангском заливе моря Лаптевых. В результате подтопило и повредило расположенный на береговой линии в п. Сындасско резервуар с дизельным топливом рассказал собеседник агентства

Известно, что горюче-смазочные материалы попали в Хатангский залив, в связи с этим в Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа ввели режим ЧС.