Москва16 сенВести.Утечка дизельного топлива из поврежденного резервуара в поселке Сындасско на Таймыре произошла из-за шторма, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что около 170 тонн дизельного топлива разлилось в отдаленном поселке Сындасско на севере Красноярского края.
Накануне во время шторма поднялся уровень воды в Хатангском заливе моря Лаптевых. В результате подтопило и повредило расположенный на береговой линии в п. Сындасско резервуар с дизельным топливомрассказал собеседник агентства
Известно, что горюче-смазочные материалы попали в Хатангский залив, в связи с этим в Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа ввели режим ЧС.