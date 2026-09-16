Морская вода попала в источник водоснабжения поселка из-за шторма на Таймыре Из-за ЧП на Таймыре в источник водоснабжения поселка попала морская вода

Москва16 сен Вести.После шторма в Хатангском заливе морская вода попала в озеро, которое является источником водоснабжения поселка Сындасско на Таймыре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Ранее стало известно, что накануне во время шторма поднялся уровень воды в Хатангском заливе моря Лаптевых. В результате подтопило и повредило расположенный на береговой линии в п. Сындасско резервуар с дизельным топливом. Вылилось примерно 200 тонн горючего. Горюче-смазочные материалы попали в Хатангский залив.

Подъем уровня воды затронул и источник питьевого водоснабжения: морская вода попала в пресное озеро вблизи поселка. Организован забор воды из другого источника и доставка питьевой воды из Хатанги отмечается в сообщении

В одном из самых северных населенных пунктов России проживают около 500 человек.