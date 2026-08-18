В финском городе Иматра неподалеку от границы с РФ прогремел взрыв на заводе

В финской Иматре у границы с Россией произошел взрыв В финском городе Иматра неподалеку от границы с РФ прогремел взрыв на заводе

Москва18 авг Вести.В финском городе Иматра, расположенном в нескольких километрах от российской границы, произошел взрыв на предприятии лесопромышленного концерна Stora Enso. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

По данным телерадиокомпании, инцидент случился около двух часов ночи в резервуарном парке завода, где жидкости хранятся под открытым небом. Причины взрыва пока не выяснены.

Авария повлекла за собой разлив около 50 кубометров таллового масла - побочного продукта целлюлозного производства - на территорию предприятия. Часть вещества по канализационным стокам оказалась в расположенном поблизости озере Сайма. Для его извлечения из воды планируется применять вакуумное оборудование.

Компания Stora Enso объявила о временной остановке производства на заводе для оценки причиненного ущерба и проведения восстановительных работ.