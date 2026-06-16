Москва16 июнВести.Режим ЧС из-за разлива реки и прорыва временной дамбы введен на всей территории Крымского района Краснодарского края, сообщается в MAX-канале администрации муниципалитета.
Ранее сообщалось, что режима ЧС был введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений.
В Крымском районе введен режим "Чрезвычайная ситуация" на территории всего муниципалитетаговорится в сообщении
Уточняется, что ширина прорыва дамбы в понедельник, 15 июня, составила порядка 100 метров. Муниципальные службы проводят круглосуточный мониторинг уровня воды.