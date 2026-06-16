Режим ЧС из-за разлива реки введен на всей территории Крымского района Кубани Власти: режим ЧС введен в Крымском районе Кубани из-за разлива рек

Москва16 июн Вести.Режим ЧС из-за разлива реки и прорыва временной дамбы введен на всей территории Крымского района Краснодарского края, сообщается в MAX-канале администрации муниципалитета.

Ранее сообщалось, что режима ЧС был введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений.

В Крымском районе введен режим "Чрезвычайная ситуация" на территории всего муниципалитета говорится в сообщении

Уточняется, что ширина прорыва дамбы в понедельник, 15 июня, составила порядка 100 метров. Муниципальные службы проводят круглосуточный мониторинг уровня воды.