Заградительную дамбу у хутора Западный на Кубани возводят круглосуточно Строительство временной дамбы у хутора Западный на Кубани ведется круглосуточно

Москва19 июн Вести.Временную заградительную дамбу на реке Кубань в районе хутора Западного сооружают круглосуточно, сообщила пресс-служба администрации Крымского района в мессенджере МАХ.

Возведение временной заградительной дамбы в районе прорана у хутора Западного ведется круглосуточно написали в сообщении

Там также рассказали, что на первой из точек мешки набивают песком, загружают в прицепы, далее перевозят на 5 км по дамбе к месту перегрузки. Вторая группа рабочих выгружает их и отправляет к месту строительства временной дамбы, где уже по цепочке мешки укладывают в русло реки.

Вог вторник, 16 июня, на всей территории Крымского района был введен режим ЧС из-за разлива реки и прорыва временной дамбы. Ширина прорыва дамбы в понедельник, 15 июня, составила порядка 100 метров.