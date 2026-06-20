К возведению дамбы в Крымском районе Кубани присоединились казаки Власти: казаки помогают возводить временную дамбу в Крымском районе Кубани

Москва20 июн Вести.Казаки прибыли помогать возводить временную дамбу в Крымском районе Кубани, они работают в ночное время суток, сообщается в MAX-канале администрации муниципалитета.

Из соседних районов в Троицкое сельское поселение на возведение временной загородительной дамбы прибывают казаки Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска отмечается в сообщении.

Ежедневно к месту работ приезжает порядка 50 казаков и атаманов районных и первичных казачьих обществ Таманского отдела. Они работают на дамбе в ночную смену.



Ранее сообщалось, что в Крымском районе ведутся круглосуточные работы по ликвидации прорана в дамбе реки Кубань в районе хутора Западного. Уже уложено более 9 тысячи мешков с песком. Для дополнительной фиксации конструкции используются стволы деревьев, ведется забивка бревен. Всего от РСЧС привлечено 216 человек личного состава и 50 единиц техники.