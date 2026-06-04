Режим ЧС ввели в Славянском районе Кубани после прорыва дамбы

В Славянском районе Кубани из-за прорыва дамбы ввели режим ЧС Режим ЧС ввели в Славянском районе Кубани после прорыва дамбы

Москва4 июн Вести.В Славянском районе Краснодарского края после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации, принято решение об эвакуации местных жителей. Об этом сообщает ЕДДС района в мессенджере MAX.

Отмечается, что размер прорыва – 25-30 метров, есть угроза для хутора Урма, расположенного в 9,5 километрах.

Поступила информация о проране в теле дамбы обвалования реки Кубань за СНТ "Нефтяник"… Произведено оповещение населения с включением сирен. Проводится эвакуация. На настоящее время эвакуировано 17 человек, размещены в гостинице "Курени" в ст. Анастасиевская. Также развернуты пункты временного размещения говорится в сообщении

На месте работают специалисты, к ликвидации последствий прорыва привлечены почти 500 человек, применяется 25 единиц техники. Уложено порядка 30 тысяч мешков с песком, установлено 200 метров водоналивной дамбы обвалования.