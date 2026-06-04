Москва4 июнВести.В Славянском районе Краснодарского края после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации, принято решение об эвакуации местных жителей. Об этом сообщает ЕДДС района в мессенджере MAX.
Отмечается, что размер прорыва – 25-30 метров, есть угроза для хутора Урма, расположенного в 9,5 километрах.
Поступила информация о проране в теле дамбы обвалования реки Кубань за СНТ "Нефтяник"… Произведено оповещение населения с включением сирен. Проводится эвакуация. На настоящее время эвакуировано 17 человек, размещены в гостинице "Курени" в ст. Анастасиевская. Также развернуты пункты временного размещенияговорится в сообщении
На месте работают специалисты, к ликвидации последствий прорыва привлечены почти 500 человек, применяется 25 единиц техники. Уложено порядка 30 тысяч мешков с песком, установлено 200 метров водоналивной дамбы обвалования.