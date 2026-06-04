В эвакуации жителей домов под угрозой подтопления на Кубани помогли 50 казаков

Казаки помогают в эвакуации жителей в станице Троицкой на Кубани В эвакуации жителей домов под угрозой подтопления на Кубани помогли 50 казаков

Москва4 июн Вести.Пятьдесят казаков были задействованы в работах на дамбе, через которую переливается река Кубань, сообщила пресс-служба администрации Крымского района в мессенджере МАХ.

Атаман Таманского казачьего отдела войсковой старшина Сергей Гричаненко с заместителями, и. о. атамана Крымского РКО Ильей Шмыриным, атаманами первичных казачьих обществ и казаками принял активное участие в работе эвакогрупп в станице Троицкой при угрозе подтопления жилых домов. Всего, с учетом ротации, за последние сутки 50 казаков приняли участие в работах на дамбе отметили в пресс-службе

Казаки координировали движение транспорта и помогали пожилым и маломобильным гражданам.

Сейчас жители станицы возвращаются в дома, поскольку открытой угрозы подтопления нет. 30 казаков продолжают дежурить у особо опасных участков берега, наблюдая за уровнем воды в реке.