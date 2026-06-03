Третий ПВР для жителей подтопленных районов развернут в станице Троицкой

Пункт временного размещения развернули в станице Троицкой на Кубани Третий ПВР для жителей подтопленных районов развернут в станице Троицкой

Москва3 июн Вести.Пункт временного размещения для жителей населенных пунктов, пострадавших от частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного, развернули в станице Троицкой, сообщила пресс-служба администрации Крымского района в мессенджере МАХ.

В СКЦ ст. Троицкой развернут временный пункт размещения написали в сообщении

Ранее сообщалось, что из потенциально опасной зоны вывозят жителей самого Западного, а также села Гвардейского и хутора Урма, СНТ "Йодник". Там проживают в общей сложности порядка 180 человек. Маломобильных жителей вывезли накануне.