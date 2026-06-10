Часть жителей Краснодарского края осталась без воды из-за аварии на водозаборе

Авария на подстанции водозабора на Кубани: жители остались без воды Часть жителей Краснодарского края осталась без воды из-за аварии на водозаборе

Москва10 июн Вести.На подстанции водозабора в Краснодарском крае произошла авария, подача воды всем абонентам Троицкого группового водопровода прекращена, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления Крымского района региона.

В связи с аварией на подстанции 110кВ Троицкий водозабор поставщика электроэнергии ПАО "Россети Юг"-Кубаньэнерго, обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции 2-го подъема говорится в сообщении

После восстановления внешнего электропитания будет восстановлено и водоснабжение.

Согласно данным ГУП "Кубаньводкомплекс", Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в Молдаванское, Троицкое и Нижнебаканское сельские поселения Крымского района и, кроме того, в поселки, расположенные на побережье Черного моря.