Москва10 июнВести.На подстанции водозабора в Краснодарском крае произошла авария, подача воды всем абонентам Троицкого группового водопровода прекращена, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления Крымского района региона.
В связи с аварией на подстанции 110кВ Троицкий водозабор поставщика электроэнергии ПАО "Россети Юг"-Кубаньэнерго, обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции 2-го подъемаговорится в сообщении
После восстановления внешнего электропитания будет восстановлено и водоснабжение.
Согласно данным ГУП "Кубаньводкомплекс", Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в Молдаванское, Троицкое и Нижнебаканское сельские поселения Крымского района и, кроме того, в поселки, расположенные на побережье Черного моря.