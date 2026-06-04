Проверка организована из-за ограничения водоснабжения в Новороссийске Прокуратура начала проверку из-за ограничения водоснабжения в Новороссийске

Москва4 июн Вести.Прокуратура начала проверку по факту ограничения подачи воды в Новороссийске из-за подтопления водозабора вблизи реки Кубань ночью 4 июня. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Отмечается, что из-за подтопления водозабора были выключены из работы часть артезианских скважин. В связи с этим подача воды на Новороссийск была снижена.

По результатам проверки будет дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации сказано в сообщении

В свою очередь в МУП "Водоканал Новороссийска" заявили, что после выхода водопровода на режим водоснабжение города будет восстановлено.