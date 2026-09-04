Губернатор Кондратьев: пожар на НПЗ в Сочи может осложнить ситуацию с топливом

Кондратьев: пожар на нефтебазе в Сочи может вызвать проблемы с топливом Губернатор Кондратьев: пожар на НПЗ в Сочи может осложнить ситуацию с топливом

Москва4 сен Вести.Пожар на нефтебазе в Сочи, возникший в результате ночной атаки беспилотников, может вызвать перебои с топливом на заправках курорта. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.

Сегодня ночью украинские беспилотники снова атаковали наш край, основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Сочи. Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы. Это может привести к осложнению ситуации с топливом на заправках в городе-курорте. Допустить этого нельзя заявил Вениамин Кондратьев

Он подчеркнул, что поставки бензина и дизеля в край идут в полном объеме, однако зафиксированы случаи, когда при наличии ресурса отдельные АЗС отказываются его продавать - это создает искусственный дефицит.

Губернатор потребовал ускорить прием цистерн, оперативно направлять топливо на автозаправочные станции и отменить все ограничения на продажу. Информация о нарушениях будет передана в правоохранительные органы.

Власти настаивают на прозрачных и честных условиях продажи топлива для потребителей.