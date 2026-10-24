Два бензовоза столкнулись в Кузбассе, один человек пострадал

В Кузбассе один человек травмирован после столкновения двух бензовозов Два бензовоза столкнулись в Кузбассе, один человек пострадал

Москва24 окт Вести.На 58-м километре трассы Кемерово – Анжеро-Судженск в Кемеровской области произошло ДТП с участием двух бензовозов. Один человек пострадал, сообщает Госавтоинспекция региона.

Происшествие случилось вечером 23 октября. Столкнулись грузовики DAF, ехавшие в разных, встречных полосах. За рулем одного из них был мужчина 45 лет, за рулем второго – 44-летний водитель.

В результате ДТП был травмирован 45-летний водитель грузового автомобиля написано в канале ГАИ

Авария привела к частичной утечке дизельного топлива из автомобиля, которым управлял 44-летний мужчина. Он травм не получил.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратурой региона организована проверка.