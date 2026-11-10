На Кузбассе врачам удалось спасти женщину с 27 переломами скелета

На Кузбассе врачи спасли молодую женщину, получившую 27 переломов после ДТП На Кузбассе врачам удалось спасти женщину с 27 переломами скелета

Москва10 ноя Вести.На Кузбассе врачи разных специальностей из нескольких больниц объединили усилия, чтобы спасти молодую женщину, которая получила серьезные травмы после ДТП.

У пострадавший было диагностировано 27 переломов скелета и расслоение грудного отдела аорты, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов. Летальность при подобной патологии составляет около 95%.

Из Москвы в Кемерово был срочно доставлен стент-графт, при помощи которого врачи собирались восстановить стенку поврежденного сосуда без открытой операции на грудной клетке.

Ситуация требовала одновременных действий сразу нескольких направлений. Травматологи стабилизировали таз и грудную клетку и остановили кровотечение, реаниматологи поддерживали жизненно важные функции, а кардиохирурги и сосудистые хирурги провели … восстановление аорты рассказал заместитель главврача по хирургической помощи больницы имени М.А. Подгорбунского

Благодаря слаженной работе врачам удалось спасти пациентку, ее состояние оценивается как стабильное.