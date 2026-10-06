Врачи Кузбасса спасли пациентку с ишемическим инсультом Врачи Новокузнецка экстренно удалили тромб пациентке с ишемическим инсультом

Москва6 окт Вести.Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г. П. Курбатова спасли пациентку 79 лет с нарушением мозгового кровообращения, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Кемеровской области – Кузбасса в мессенджере МАХ.

Пенсионерке стало плохо, когда она гуляла с собакой. У нее внезапно "отнялась" нога. Женщине помог прохожий, который проводил ее до дома, где она вызвала скорую помощь.

В больнице пациентку обследовали. КТ и ангиография показали закупорку мозговой артерии – большой участок головного мозга остался без кровоснабжения. Из-за ишемического инсульта уже начались речевые нарушения. Специалисты экстренно провели тромбоэкстракцию написали в пресс-службе

Благодаря своевременной операции женщина со временем восстановится полностью: речь к ней уже вернулась, а нога нормально функционирует.