Москва10 нояВести.Благодаря слаженной работе врачей разных специальностей спасена жизнь молодой пациентки с расслоением грудного отдела аорты и множественными травмами в Кемеровской области, сообщается в MAX-канале Минздрава Кузбасса.
Из Москвы в Кемерово был срочно доставлен стент-графт для восстановления стенки поврежденного сосуда без открытой операции на грудной клетке. Была сформирована бригада врачей.
Состояние пациентки удалось стабилизироватьговорится в сообщении
Впереди длительный период реабилитации.