Врачи Кузбасса спасли девушку с расслоением грудного отдела аорты и травмами

Кемеровские врачи спасли жизнь молодой пациентке с множественными травмами Врачи Кузбасса спасли девушку с расслоением грудного отдела аорты и травмами

Москва10 ноя Вести.Благодаря слаженной работе врачей разных специальностей спасена жизнь молодой пациентки с расслоением грудного отдела аорты и множественными травмами в Кемеровской области, сообщается в MAX-канале Минздрава Кузбасса.

Из Москвы в Кемерово был срочно доставлен стент-графт для восстановления стенки поврежденного сосуда без открытой операции на грудной клетке. Была сформирована бригада врачей.

Состояние пациентки удалось стабилизировать говорится в сообщении

Впереди длительный период реабилитации.