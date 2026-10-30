Врачи в Приморье за два дня спасли пятерых пациентов с угрозой разрыва аорты

В Приморье за два дня спасли пятерых пожилых пациентов с аневризмой аорты Врачи в Приморье за два дня спасли пятерых пациентов с угрозой разрыва аорты

Москва30 окт Вести.Хирурги клинической больницы №1 Приморского края провели малоинвазивные операции у пяти возрастных пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты, что позволил избежать смертельных последствий, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.

В ведомстве пояснили, что при аневризме стенка сосуда истончается и выпячивается, высок риск разрыва и летального исхода.

Врачи провели пункционное вмешательство под местной анестезией пятерым пациентам, каждая длилась от 2 до 3 часов. Риск разрыва аорты свели к минимуму говорится в сообщении

Уточняется, что всем пациентам было от 60 до 80 лет, открытую операцию они могли просто не пережить.