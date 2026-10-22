Москва22 октВести.Кардиологи вовремя диагностировали и провели операцию пожилому пациенту из Партизанска, у которого было выявлено перекрытие на 99% артерии сердца, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.
Уточняется, что мужчина долго терпел боль в груди, интернет помог определить ему диагноз - инфаркт. После он вызывал скорую помощь, бригада отвезла его в современный сосудистый центр в Находке.
Обследование показало, что артерия сердца перекрыта на 99%, состояние осложнилось кардиогенным шоком. Пациента сразу подали в операционнуюговорится в сообщении
Сейчас мужчина выписан на амбулаторное долечивание. Ему рекомендовано бросить курить, проходить диспансеризацию и своевременно обращаться к врачам.