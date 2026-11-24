В Приморье врачи спасли гражданина КНР, не знавшего о стенте в сердце

Приморские кардиологи спасли китайца с инфарктом, не знавшего о своем стенте В Приморье врачи спасли гражданина КНР, не знавшего о стенте в сердце

Москва24 ноя Вести.В Приморье врачи спасли 54-летнего гражданина Китая с инфарктом. Выяснилось, что мужчина не помнил о стенте, который ем установили много лет назад. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Приморского края на платформе MAX.

Работавший в Большом Камне мужчина почувствовал себя плохо. ЭКГ выявила инфаркт миокарда - пациенту сделали тромболизис и отправили в региональный сосудистый центр краевой клинической больницы №1.

Пациенту установили стент в правую коронарную артерию и успешно восстановили кровоток. При обследовании выяснилось: ранее пациенту уже ставили стенты, но он об этом почти ничего не знает и не помнит рассказал заведующий кардиологическим отделением Илья Фомин

Как оказалось, в 2013 мужчине стало плохо в Черногории. Там ему сделали операцию, однако из-за языкового барьера так и не объяснили, в чем она заключалась и каких рекомендаций стоит придерживаться.

По словам рентгенохирурга Дарьи Егоровой, причиной острого инфаркта стало закупоривание сосуда в том месте правой коронарной артерии, где раньше был установлен стент. Там же появились и новые сужения. Врачи вернули просвет сосуда к норме и установили два новых стента. Операция прошла успешно. УЗИ показало лишь минимальное повреждение сердечной мышцы, работа сердца не нарушена. Пациента уже выписали, дав ему подробные рекомендации.

После выписки из больницы в Черногории мужчина не принимал лекарственные препараты и не соблюдал режим - это обернулось повторной сосудистой катастрофой. Однако врачи Приморья нашли к нему подход: прописали таблетки и объяснили, как их пить.