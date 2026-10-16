Житель Приморья "заработал" пневмонию из-за того, что жил с протезом в бронхе

Врачи спасли жителя Приморья, который почти 5 лет жил с зубным протезом в бронхе Житель Приморья "заработал" пневмонию из-за того, что жил с протезом в бронхе

Москва16 окт Вести.В Приморье врачи Краевой клинической больницы № 2 провели операцию 43-летнему местному жителю, который почти пять лет жил с зубным протезом в бронхе. Об этом сообщает пресс-служба лечебного учреждения в социальной сети "ВКонтаке".

По словам пациента, он знал, что в его дыхательные пути попал инородный предмет, неоднократно и безуспешно лечился от бронхита, однако боялся обращаться к врачам за хирургической помощью.

Конструкция прочно вросла в промежуточный бронх и полностью покрылась грануляционной тканью. Пациент был госпитализирован и уже через час ему была проведена манипуляция по удалению инородного тела рассказал врач-эндоскопист Владимир Егупов

В настоящее время мужчина проходит дальнейшее лечение в отделении хирургии.