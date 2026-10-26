Москва26 окт Вести.Врачи клинической больницы №1 Владивостока достали зубной протез из желудка 80-летнего пенсионера, который поступил в приемное отделение с сильной болью в верхней части живота, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

Выяснилось, что мужчина случайно неделю назад проглотил съемный зубной протез. Думая, что желудок справится сам, терпел. Врачи установили, что крупный протез не мог выйти естественным путем, его острые края повредили слизистую и создали реальную угрозу перфорации пищевода.

Эндоскописты провели сложную операцию. Они извлекли инородный предмет с помощью специального инструмента – "аллигатора с крысиным зубом" говорится в сообщении

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.