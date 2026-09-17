Москва17 сенВести.Врачи Красногорской больницы спасли женщину, в горле которой застрял фрагмент зубного протеза. Об этом рассказали в Минздраве Московской области.
Пациентка попала к медикам с жалобами на резкую боль в груди. Оказалось, что во время завтрака она случайно проглотила часть пластикового протеза.
Обследование показало, что инородное тело застряло в верхней трети пищевода. Врачи извлекли фрагмент с помощью эндоскопа — процедура заняла около пяти минут. После этого пациентка некоторое время оставалась под наблюдением хирурговговорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ
После необходимого лечения пациентку отпустили домой.