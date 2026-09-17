Москва17 сен Вести.Врачи Красногорской больницы спасли женщину, в горле которой застрял фрагмент зубного протеза. Об этом рассказали в Минздраве Московской области.

Пациентка попала к медикам с жалобами на резкую боль в груди. Оказалось, что во время завтрака она случайно проглотила часть пластикового протеза.

Обследование показало, что инородное тело застряло в верхней трети пищевода. Врачи извлекли фрагмент с помощью эндоскопа — процедура заняла около пяти минут. После этого пациентка некоторое время оставалась под наблюдением хирургов говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ

После необходимого лечения пациентку отпустили домой.