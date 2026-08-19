В Петербурге пациентка проглотила стоматологическую иглу во время лечения

В Санкт-Петербурге девушка проглотила иглу во время лечения зуба В Петербурге пациентка проглотила стоматологическую иглу во время лечения

Москва19 авг Вести.В Санкт-Петербурге в частной клинике во время лечения зуба 20-летняя девушка случайно проглотила стоматологическую иглу, находившуюся у нее во рту. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

Отмечается, что инцидент произошел в процессе рентгеновской съемки – игла находилась в зубе пациентки.

Все произошло вечером 18 августа в частной стоматологии. Во время рентгена в зубе 20-летней девушки находилась стоматологическая игла. В какой-то момент она провалилась, а пациентка случайно ее проглотила говорится в публикации

По словам девушки, после случившегося врач предложил ей выпить воды. Позже пациентку доставили в медицинское учреждение – иглу обнаружили в желудке и двенадцатиперстной кишке.

В настоящее время девушка по-прежнему в больнице. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, но инородное тело пока не извлечено.

В клинике сначала заявили, что не знают о таком случае, а при повторном звонке назвали проглоченный предмет резинкой. В официальных комментариях отказали.