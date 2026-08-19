Москва19 авгВести.В Санкт-Петербурге в частной клинике во время лечения зуба 20-летняя девушка случайно проглотила стоматологическую иглу, находившуюся у нее во рту. Об этом сообщил Telegram-канал "112".
Отмечается, что инцидент произошел в процессе рентгеновской съемки – игла находилась в зубе пациентки.
Все произошло вечером 18 августа в частной стоматологии. Во время рентгена в зубе 20-летней девушки находилась стоматологическая игла. В какой-то момент она провалилась, а пациентка случайно ее проглотилаговорится в публикации
По словам девушки, после случившегося врач предложил ей выпить воды. Позже пациентку доставили в медицинское учреждение – иглу обнаружили в желудке и двенадцатиперстной кишке.
В настоящее время девушка по-прежнему в больнице. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, но инородное тело пока не извлечено.
В клинике сначала заявили, что не знают о таком случае, а при повторном звонке назвали проглоченный предмет резинкой. В официальных комментариях отказали.