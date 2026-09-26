В Москве девушке случайно сломали челюсть при удалении зуба мудрости Baza: москвичке случайно сломали челюсть во время удаления зуба мудрости

Москва26 сен Вести.В Москве пациентке стоматологической клиники случайно сломали челюсть во время удаления зуба мудрости, передает Baza. Теперь девушка не может нормально питаться и даже говорить.

Инцидент произошел в начале сентября в одной из столичных клиник. Отмечается, что речь шла о сложном случае – зуб практически лежал на кости. Перед процедурой пациентке сделали КТ.

Примерно через 30 минут после начала удаления раздался щелчок и появилась резкая боль. Стоматолог решил, что зуб сломался, и достал его — но зуб оказался целым. После этого девушке сделали еще один снимок и обнаружили перелом челюсти говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

В челюстно-лицевой хирургии пациентке установили 8 штифтов и зафиксировали проволокой. Конструкцию уберут в начале октября, а пока ей приходится питаться только жидкой пищей и временно отказаться от работы.