Москва26 сенВести.В Москве пациентке стоматологической клиники случайно сломали челюсть во время удаления зуба мудрости, передает Baza. Теперь девушка не может нормально питаться и даже говорить.

Инцидент произошел в начале сентября в одной из столичных клиник. Отмечается, что речь шла о сложном случае – зуб практически лежал на кости. Перед процедурой пациентке сделали КТ.

Примерно через 30 минут после начала удаления раздался щелчок и появилась резкая боль. Стоматолог решил, что зуб сломался, и достал его — но зуб оказался целым. После этого девушке сделали еще один снимок и обнаружили перелом челюсти

говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

В челюстно-лицевой хирургии пациентке установили 8 штифтов и зафиксировали проволокой. Конструкцию уберут в начале октября, а пока ей приходится питаться только жидкой пищей и временно отказаться от работы.