Москва26 сенВести.В Москве пациентке стоматологической клиники случайно сломали челюсть во время удаления зуба мудрости, передает Baza. Теперь девушка не может нормально питаться и даже говорить.
Инцидент произошел в начале сентября в одной из столичных клиник. Отмечается, что речь шла о сложном случае – зуб практически лежал на кости. Перед процедурой пациентке сделали КТ.
Примерно через 30 минут после начала удаления раздался щелчок и появилась резкая боль. Стоматолог решил, что зуб сломался, и достал его — но зуб оказался целым. После этого девушке сделали еще один снимок и обнаружили перелом челюстиговорится в сообщении источника в мессенджере МАХ
В челюстно-лицевой хирургии пациентке установили 8 штифтов и зафиксировали проволокой. Конструкцию уберут в начале октября, а пока ей приходится питаться только жидкой пищей и временно отказаться от работы.