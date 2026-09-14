В Серпухове врачи помогли женщине, достав из ее носа фрагмент зубной пломбы

Серпуховские врачи извлекли из носа женщины зубную пломбу В Серпухове врачи помогли женщине, достав из ее носа фрагмент зубной пломбы

Москва14 сен Вести.Хирурги Серпуховской больницы провели деликатную эндоскопическую операцию, в результате которой из носа пациентки было извлечено инородное тело – фрагмент зубной пломбы, сообщает Минздрав Московской области.

Женщина обратилась в больницу после того, как по результатам компьютерной томографии, назначенной стоматологом перед имплантацией, в ее носу было обнаружено инородное тело. Им оказался фрагмент зубной пломбы, попавший в левую гайморову пазуху. Много лет он никак не беспокоил пациентку. Но оториноларинголог Серпуховской больницы обнаружил, что из-за кусочка пломбы внутри пазухи образовались грибковые массы. Было принято решение об оперативном вмешательстве.

В условиях комбинированной анестезии мы провели деликатную эндоскопическую операцию – микрогайморотомию… Подобные случаи требуют от хирурга особой точности и внимания рассказал заведующий оториноларингологическим отделением больницы Магомед Магомедалиев

Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно. Послеоперационный период прошел без осложнений.