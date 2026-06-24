В Екатеринбурге у 14-летней девочки пророс зуб мудрости в носу

Зуб мудрости пророс в носу у школьницы из Екатеринбурга В Екатеринбурге у 14-летней девочки пророс зуб мудрости в носу

Москва24 июн Вести.Компьютерная томография помогла обнаружить зуб мудрости в носу 14-летней девочки из Екатеринбурга. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области на странице во "ВКонтакте".

Школьница жаловалась на сильную боль в левой половине лица, головные боли, заложенность носа и неприятные ощущения в области левого глаза.

Тогда специалисты многопрофильного клинического медицинского центра "Бонум" с помощью компьютерной томографии обнаружили в области гайморовой пазухи зачаток зуба мудрости. Зуб заблокировал нормальную работу пазухи.

С ювелирной точностью зуб удалили вместе с фолликулом, не прибегая ни к наружным разрезам, ни к сверлению верхней челюсти отмечается в сообщении

Через два дня у девочки пропали боли, через неделю ее выписали.