Зубной имплант достали из-под глазницы у мужчины в Татарстане

В Татарстане у мужчины из-под глазницы вытащили зубной имплант Зубной имплант достали из-под глазницы у мужчины в Татарстане

Москва4 сен Вести.В Татарстане у 60-летнего пациента из-под глазницы вытащили зубной имплант. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава республики.

Согласно публикации, мужчина обратился к отоларингологу с жалобой на головные боли. В разговоре с врачом выяснилось, что недавно пациенту установили зубной имплант.

На компьютерной томограмме в правой верхнечелюстной (гайморовой) пазухе обнаружено инородное тело — стоматологический штифт. Причиной стала тонкая костная стенка пазухи, через которую и провалился имплант пишет минздрав

С этим штифтом мужчина ходил больше месяца, и он врос в стенку глазницы. Доставали имплант под наркозом – была проведена гайморотомия.

Операция заняла 40 минут, в итоге штифт извлекли. Головные боли прошли, сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии.