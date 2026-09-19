Петербурженке во время процедуры иглоукалывания проткнули легкое Жительница Петербурга попала в больницу после процедуры иглоукалывания

Москва19 сен Вести.В Санкт-Петербурге молодой женщине во время сеанса иглоукалывания проткнули легкое, сообщает Baza.

30-летняя Елизавета пришла на акупунктуру, но после второй иглы в область трапеции почувствовала резкую боль в груди пишет паблик

Специалист посоветовал потерпеть, заявив, что это нормально. Но через некоторое время Елизавета поняла, что дышит с трудом. Она двое суток боялась спать, опасаясь задохнуться.

Женщина в итоге обратилась к врачу. На рентгеновском снимке специалисты увидели, что в плевральной полости пациентки скопился воздух – ее экстренно госпитализировали.

Лечение прошло успешно, и операция девушке не потребовалась. Однако она говорит, что до сих пор ощущает давление в груди.