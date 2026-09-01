Застрявшую в лифте женщину спасли под Калининградом

Под Калининградом пожарные спасли женщину, которая начала задыхаться в лифте Застрявшую в лифте женщину спасли под Калининградом

Москва1 сен Вести.В городе Светлом Калининградской области пожарные спасли из лифта женщину, которая начала задыхаться. Об этом пишет управление МЧС России по региону в MAX.

31 августа в 20:25 на улице Советской в городе Светлом женщина оказалась заблокирована в лифте многоквартирного жилого дома говорится в сообщении

Сначала планировалось, что женщину освободят специалисты лифтовой службы, но женщина начала задыхаться из-за тесного пространства и недостатка воздуха. Тогда ей вызвали сотрудников МЧС России.

Пожарные открыли двери лифта и освободили пленницу. Когда она вышла, ее самочувствие сразу улучшилось. Медицинская помощь не понадобилась.