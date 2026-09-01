Москва1 сенВести.В городе Светлом Калининградской области пожарные спасли из лифта женщину, которая начала задыхаться. Об этом пишет управление МЧС России по региону в MAX.
31 августа в 20:25 на улице Советской в городе Светлом женщина оказалась заблокирована в лифте многоквартирного жилого домаговорится в сообщении
Сначала планировалось, что женщину освободят специалисты лифтовой службы, но женщина начала задыхаться из-за тесного пространства и недостатка воздуха. Тогда ей вызвали сотрудников МЧС России.
Пожарные открыли двери лифта и освободили пленницу. Когда она вышла, ее самочувствие сразу улучшилось. Медицинская помощь не понадобилась.