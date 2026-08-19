Москва19 авгВести.В Калининграде женщина 1988 года рождения выпала из окна дома на улице Генерала Челнокова. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Калининградской области на платформе MAX.
Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в оперативные службы в 17.10 в среду, 19 августа.
19 августа в 17.10 от оператора "Системы 112" поступило сообщение о происшествии на улице Генерала Челнокова в Калининграде. По уточненной информации, из окна многоэтажного жилого дома выпала женщина 1988 года рожденияговорится в публикации
На место выехали спасатели, оперативники и психолог МЧС.
Все обстоятельства случившегося выясняются.