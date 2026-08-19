В Калининграде женщина выпала из окна многоэтажки на улице Генерала Челнокова В Калининграде женщина выпала из окна многоэтажного жилого дома

Москва19 авг Вести.В Калининграде женщина 1988 года рождения выпала из окна дома на улице Генерала Челнокова. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Калининградской области на платформе MAX.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в оперативные службы в 17.10 в среду, 19 августа.

19 августа в 17.10 от оператора "Системы 112" поступило сообщение о происшествии на улице Генерала Челнокова в Калининграде. По уточненной информации, из окна многоэтажного жилого дома выпала женщина 1988 года рождения говорится в публикации

На место выехали спасатели, оперативники и психолог МЧС.

Все обстоятельства случившегося выясняются.