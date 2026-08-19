Москва19 авг Вести.В поселке Яблоневка Гурьевского района Калининградской области произошло частичное обрушение конструкций шестиквартирного жилого дома, прокуратура начала проверку, сообщает региональный надзорный орган в мессенджере MAX.

По предварительной информации, в жилом доме довоенной постройки проживает три семьи, жилые помещения находятся в долевой собственности граждан