Москва19 авгВести.В поселке Яблоневка Гурьевского района Калининградской области произошло частичное обрушение конструкций шестиквартирного жилого дома, прокуратура начала проверку, сообщает региональный надзорный орган в мессенджере MAX.
По предварительной информации, в жилом доме довоенной постройки проживает три семьи, жилые помещения находятся в долевой собственности гражданотмечается в публикации
Людям предложены помещения из маневренного фонда.
На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Гурьевского района.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия и соблюдение жилищных прав граждан.