В многоэтажке Казани обвалился лестничный пролет, прокуратура начала проверку

Лестничный пролет обрушился в многоэтажном доме Казани В многоэтажке Казани обвалился лестничный пролет, прокуратура начала проверку

Москва18 авг Вести.В многоквартирном доме на Ютазинской улице в Казани обвалился лестничный пролет, прокуратура Московского района организовала проверку, сообщает надзорный орган Республики Татарстан в мессенджере MAX.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала прокурор района Ольга Малых отмечается в публикации

В рамках проверки надзорное ведомство оценит действия ООО "УК ЖКХ Московского района Казани" на предмет соблюдения требований законодательства при содержании общедомового имущества.

О наличии пострадавших ничего не сообщается.