Москва18 авгВести.В многоквартирном доме на Ютазинской улице в Казани обвалился лестничный пролет, прокуратура Московского района организовала проверку, сообщает надзорный орган Республики Татарстан в мессенджере MAX.
Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала прокурор района Ольга Малыхотмечается в публикации
В рамках проверки надзорное ведомство оценит действия ООО "УК ЖКХ Московского района Казани" на предмет соблюдения требований законодательства при содержании общедомового имущества.
О наличии пострадавших ничего не сообщается.