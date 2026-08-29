Москва29 авгВести.В Челябинске обрушилось перекрытие входной группы подъезда многоэтажного жилого дома, организована проверка. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент произошел днем 29 августа в жилом доме на улице Марченко в Тракторозаводском районе.
Установлено, что 29 августа в связи с физическим износом в процессе эксплуатации произошло обрушение перекрытия входной группы многоквартирного домаговорится в сообщении
По данным надзорного ведомства, управляющая компания уже восстановила входную группу.
Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.