Входная группа подъезда обрушилась в челябинской многоэтажке

Вход в подъезд обрушился в челябинской многоэтажке Входная группа подъезда обрушилась в челябинской многоэтажке

Москва29 авг Вести.В Челябинске обрушилось перекрытие входной группы подъезда многоэтажного жилого дома, организована проверка. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел днем 29 августа в жилом доме на улице Марченко в Тракторозаводском районе.

Установлено, что 29 августа в связи с физическим износом в процессе эксплуатации произошло обрушение перекрытия входной группы многоквартирного дома говорится в сообщении

По данным надзорного ведомства, управляющая компания уже восстановила входную группу.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.