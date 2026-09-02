Москва2 сенВести.Пожарные, прибывшие на вызов в горящую квартиру, нашли в помещении женщину без сознания, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в одной из квартир, расположенных на третьем этаже дома №3 по улице Речной деревни Пудомяги Гатчинского округа. К месту возгорания выехали две автоцистерны 103-й пожарной части ГКУ "Леноблпожспас".
В ходе разведки из горящей квартиры вынесена хозяйка в бессознательном состоянии, ей оказана первая медицинская помощь. Также самостоятельно эвакуировался 21 человекотметили в пресс-службе
Площадь пожара составила 12 квадратных метров.