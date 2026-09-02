Женщину без сознания нашли пожарные в горящей квартире в Пудомягах Ленобласти

Пожарные Ленинградской области спасли хозяйку горящей квартиры Женщину без сознания нашли пожарные в горящей квартире в Пудомягах Ленобласти

Москва2 сен Вести.Пожарные, прибывшие на вызов в горящую квартиру, нашли в помещении женщину без сознания, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в одной из квартир, расположенных на третьем этаже дома №3 по улице Речной деревни Пудомяги Гатчинского округа. К месту возгорания выехали две автоцистерны 103-й пожарной части ГКУ "Леноблпожспас".

В ходе разведки из горящей квартиры вынесена хозяйка в бессознательном состоянии, ей оказана первая медицинская помощь. Также самостоятельно эвакуировался 21 человек отметили в пресс-службе

Площадь пожара составила 12 квадратных метров.