В Калининградской области сотрудники МЧС спасли косулю, провалившуюся в колодец Косуля провалилась в колодец в Калининградской области, животное удалось спасти

Москва23 июл Вести.В Калининградской области спасатели вызволили косулю из колодца. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Дикое животное провалилось в колодец, образовавшийся из-за обрушения бетонных конструкций.

Инцидент произошел 23 июля в поселке Совхозное на улице Мастеровой.

К месту происшествия прибыли огнеборцы 23-й пожарно-спасательной части. Выяснилось, что 3 колодца были соединены между собой, а в одном из них произошло обрушение бетонной плиты, из-за чего животное оказалось в ловушке отметили в пресс-службе на платформе МАХ

Используя лестницу и спасательные веревки, пожарные спустились вниз и бережно подняли обессилевшее животное на поверхность. Ветеринарная помощь косуле не потребовалась, после спасения она сразу вернулась в естественную среду обитания.