Москва23 июлВести.В Калининградской области спасатели вызволили косулю из колодца. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Дикое животное провалилось в колодец, образовавшийся из-за обрушения бетонных конструкций.
Инцидент произошел 23 июля в поселке Совхозное на улице Мастеровой.
К месту происшествия прибыли огнеборцы 23-й пожарно-спасательной части. Выяснилось, что 3 колодца были соединены между собой, а в одном из них произошло обрушение бетонной плиты, из-за чего животное оказалось в ловушкеотметили в пресс-службе на платформе МАХ
Используя лестницу и спасательные веревки, пожарные спустились вниз и бережно подняли обессилевшее животное на поверхность. Ветеринарная помощь косуле не потребовалась, после спасения она сразу вернулась в естественную среду обитания.