Врачи Приморья спасли пациента с тяжелым осложнением язвы Пациента с двумя язвами желудка прооперировали в Спасске-Дальнем Приморья

Москва5 окт Вести.В Спасской городской больнице спасли 54-летнего мужчину с тяжелым осложнением язвы желудка, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края в мессенджере МАХ.

При поступлении у пациента обнаружили два язвы желудка, одна из которых кровоточила, а выход из желудка был настолько сужен, что пища практически не проходила дальше.

Для проведения операции в Спасск-Дальний приехал заведующий гастрохирургическим отделением Краевой клинической больницы №1 Иван Шульга.

Вместе с хирургами Спасской больницы он удалил большую часть желудка и восстановил проходимость пищеварительного тракта. Операцию провели малотравматичным эндоскопическим способом – через небольшие проколы, без широкого разреза рассказали в ведомстве

Пациент восстановился, выписан домой и чувствует себя удовлетворительно. он продолжает наблюдаться у хирурга в поликлинике.