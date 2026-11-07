Москва7 нояВести.Врачи Находкинской больницы спасли пациента, у которого обнаружили одновременно сквозной дефект желудка и гнойный аппендицит, сообщила пресс-служба минздрава Приморского края в мессенджере МАХ.
Три дня мужчина средних лет терпел боль: два процесса накладывались друг на друга, и инфекция стремительно распространялась. В больницу его привезла бригада скорой помощи.
При осмотре выявили картину распространенного воспалительного процесса в брюшной полости – это показание к экстренной диагностической операциирассказал заведующий хирургическим отделением Владимир Сапожников
Операцию провели лапароскопически – через небольшие проколы. пациенту ушили отверстие в желудке, удалили аппендикс и эвакуировали около 100 мл воспалительной жидкости.
На седьмые сутки мужчину выписали в удовлетворительном состоянии.