Москва14 окт Вести.В Приморье врачи гематологического центра краевой клинической больницы №2 применили современные противоопухолевые препараты для лечения пациента с агрессивной формой лимфомы и спасли ему жизнь, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.

По данным ведомства, 29-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на тяжелое дыхание и одышку. Его лицо и шея отекали. КТ показала, что в грудной клетке развивалось новообразование размером почти 15 сантиметров. Оно давило на сердце, дыхательные пути и сосуды. Диагноз – агрессивная форма лимфомы.

Врачи начали лечение с применением современных противоопухолевых препаратов. Через месяц была зафиксирована полная ремиссия говорится в сообщении

Сейчас Роман дома, чувствует себя хорошо и возвращается к привычному ритму жизни.