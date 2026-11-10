Во Владивостоке вылечили мужчину с агрессивной формой рака мозга Владивостокские врачи помогли мужчине с раком мозга

Москва10 ноя Вести.Врачи краевой клинической больницы №2 во Владивостоке помогли вернуться к нормальной жизни мужчине, у которого была диагностирована одна из самых агрессивных и коварных форм рака – диффузная В-крупноклеточная лимфома головного мозга, сообщает пресс-служба медицинского учреждения в мессенджере MAX.

40-летний житель Приморья летом 2024 года обратился за медицинской помощью с жалобами на постоянные двоение в глазах и головокружение. В результате обследования была выявлена опухоль, но доброкачественная и операбельная. Мужчина перенес операцию.

Однако гистология преподнесла страшный сюрприз: это была не менингиома, а диффузная В-крупноклеточная лимфома – одна из самых агрессивных и коварных форм рака, которая не просто росла, а инфильтрировала, прорастала в ткани головного мозга, прячась за гематоэнцефалическим барьером говорится в публикации

В декабре 2024 года МРТ показало новое образование и нарастающий отек мозга.

И тогда в борьбу за жизнь пациента вступили гематологи. Они приняли решение о проведении высокодозной терапии по программе R-MPV. Лечение длилось полтора месяца, пациент прошел четыре курса химиотерапии, пережил тяжелейшие осложнения.

Уже после второго курса контрольное МРТ показало регресс опухоли… После четвертого пришло долгожданное заключение: полная ремиссия рассказали медики

Сейчас мужчина здоров и живет прежней жизнью. Он очень благодарен врачам.