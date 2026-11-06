Москва6 ноя Вести.Врачи Владивостокской клинической больницы №2 (Тысячекоечной) полностью удалили 81-летней пациентке щитовидную железу, опухоль правой доли которой превышала 10 сантиметров, сообщила пресс-служба минздрава Приморского края в мессенджере МАХ.

Опухоль сдавливала сдавливала трахею, мешая дышать, и вплотную подошла к сосудам шеи. Ситуацию осложнял преклонный возраст пациентки: анестезию она могла не вынести.

Опухоль более 10 см – огромный размер для щитовидной железы. Операция требовала максимальной точности: из-за крупного новообразования сместились все анатомические ориентиры. Требовалась большая концентрация, чтобы не повредить жизненно важные структуры. Но мы справились отметил заведующий онкологическим отделением Юрий Збань

Операция прошла успешно, без осложнений. Пациентка была выписана домой на десятые сутки после операции, ее состояние оценивалось как удовлетворительное.