Врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли трахеи в Самарской области Редкую опухоль трахеи удалили у 15-летней девочки в Самарской области

Москва27 окт Вести.В Самарской области у 15-летней девочки удалили редкую доброкачественную опухоль трахеи. Об уникальной операции сообщило Министерство здравоохранения региона в MAX.

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н. Н. Ивановой успешно проведено эндоскопическое удаление редкой доброкачественной опухоли трахеи у 15-летней девочки. Подобные случаи в мировой практике встречаются крайне редко — известно о 45 наблюдениях гамартомы трахеи у взрослых, а у детей — лишь единичные случаи говорится в публикации

Согласно тексту, пациентка 2011 года попала в больницу с жалобами на затрудненное дыхание. До этого она болела острым бронхитом и трахеитом и лечилась по месту жительства. После выписки симптомы возобновились.

За полгода ребенка осмотрели врачи-педиатры, отоларинголог и психиатр. Ей сделали компьютерную томографию и нашли в шейном отделе трахеи мягкотканное образование. Девочку направили в областную детскую больницу, где выяснилось, что опухоль размером 20×15×18 мм перекрывает просвет трахеи более чем на 90%.

После операции осложнении у пациентки не было, и через 7 суток ее выписали из стационара под наблюдение специалистов.