Москва21 октВести.Онкологи из Татарстана удалили пациентке опухолевый тромб длиной 24 см, который дошел почти до сердца. Об этом сообщили власти региона.
Отмечается, что до сердца оставался всего 1 см.
У пациентки обнаружили большую опухоль правой почки, которая распространилась в нижнюю полую вену – крупный сосуд, по которому кровь поступает к сердцуговорится в сообщении, опубликованном в канале регионального правительства в мессенджере МАХ
Во время сложной операции врачи удалили тромб, пораженную почку, надпочечник, также был обнаружен и удален второй тромб, образовавшийся из сгустившейся крови. Затем была восстановлена проходимость сосуда.