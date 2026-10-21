Дошел почти до сердца: жительнице Татарстана удалили опухолевый тромб в 24 см Онкологи из Татарстана удалили пациентке опухолевый тромб длиной 24 см

Москва21 окт Вести.Онкологи из Татарстана удалили пациентке опухолевый тромб длиной 24 см, который дошел почти до сердца. Об этом сообщили власти региона.

Отмечается, что до сердца оставался всего 1 см.

У пациентки обнаружили большую опухоль правой почки, которая распространилась в нижнюю полую вену – крупный сосуд, по которому кровь поступает к сердцу говорится в сообщении, опубликованном в канале регионального правительства в мессенджере МАХ

Во время сложной операции врачи удалили тромб, пораженную почку, надпочечник, также был обнаружен и удален второй тромб, образовавшийся из сгустившейся крови. Затем была восстановлена проходимость сосуда.