В Тюмени врачи спасли годовалую девочку, которая вдохнула арахис

Тюменские врачи спасли годовалую девочку, которая вдохнула арахис В Тюмени врачи спасли годовалую девочку, которая вдохнула арахис

Москва24 окт Вести.Тюменские врачи спасли годовалую девочку, вдохнувшую несколько орехов арахиса, которые застряли в бронхах. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

Орехи застряли в бронхах у ребенка. У нее начался сильный приступ кашля, появилась однократная рвота, дыхание затруднилось … На фоне перенесенного бронхита ситуация стремительно ухудшалась говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Девочку доставили в областной центр. Там специалисты ОКБ №2 диагностировали внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию сочетанного генеза (тяжелую, неосложненную) и множественные инородные тела бронхов.

Ребенок провел в реанимации 5 дней. Врачи выполнили санационную бронхоскопию и извлекли орехи. Также были проведены антибактериальная и ингаляционная терапии, а после – курс лечебной физкультуры.

В настоящее время девочку уже выписали из больницы.