Полуторагодовалого малыша с яичной скорлупой в легких прооперировали на Камчатке

На Камчатке спасли малыша с яичной скорлупой в легких Полуторагодовалого малыша с яичной скорлупой в легких прооперировали на Камчатке

Москва16 сен Вести.На Камчатке врачи прооперировали полуторагодовалого малыша, у которого в легких оказался кусочек скорлупы. Об этом сообщает газета KP.RU.

По данным издания, со скорлупой внутри мальчик жил около полутора месяцев. Причиной такого долгого невмешательства стали трудности с определением диагноза.

Сначала медики предположили, что это инфекция. Вскоре анализы показали, что признаков инфекционного заболевания нет. Тогда главный врач Камчатской краевой детской больницы Валентин Савченко лично подключился к решению проблемы.

Благодаря новому оборудованию – эндоскопическому комплекту – специалисты заглянули внутрь легкого и обнаружили инородное тело, похожее на осколок пластиковой вилки. Они попытались захватить предмет фибробронхоскопом, но безуспешно: инструмент оказался слишком мягким, к тому же неизвестное тело успело прикрепиться к слизистой нитями фибрина.

Главврач созвонился с и. о. главного врача детской больницы №1 во Владивостоке Андреем Мельниковым.

В течение суток он предложил, что врач прилетит к нам. Он сел в 3 часа ночи на самолет, в 10 утра уже стоял у операционного стола на Камчатке цитирует Савченко издание

Спустя полчаса предмет извлекли. Тогда врачи и узнали, что это была яичная скорлупа. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает.