Стало известно состояние проглотившего иглу от циркуля мальчика на Камчатке Состояние проглотил иголку от циркуля мальчика на Камчатке стабильное

Москва8 сен Вести.Медики на Камчатке оценивают состояние семиклассника, который проглотил иголку от циркуля, как стабильное, но он остается под наблюдением врачей, сообщили ТАСС в краевой детской больнице.

Сегодня на рентген-оборудовании иголка не видна, состояние ребенка стабильное, но он пока будет находиться под присмотром врачей сказали в больнице

Ранее в СК по Камчатском крае рассказали, что в Елизово учащийся школы проглотил иголку от циркуля, по факту произошедшего организована доследственная проверка.