Москва8 сенВести.Медики на Камчатке оценивают состояние семиклассника, который проглотил иголку от циркуля, как стабильное, но он остается под наблюдением врачей, сообщили ТАСС в краевой детской больнице.
Сегодня на рентген-оборудовании иголка не видна, состояние ребенка стабильное, но он пока будет находиться под присмотром врачейсказали в больнице
Ранее в СК по Камчатском крае рассказали, что в Елизово учащийся школы проглотил иголку от циркуля, по факту произошедшего организована доследственная проверка.