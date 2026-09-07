Москва7 сенВести.В Елизово учащийся школы проглотил иголку от циркуля, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Камчатскому краю.

Информация была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что несовершеннолетний проглотил иголку во время занятий, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь.

Организована доследственная проверка … По [ее] результатам … будет принято процессуальное решение

говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.