Москва7 сенВести.В Елизово учащийся школы проглотил иголку от циркуля, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Камчатскому краю.
Информация была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что несовершеннолетний проглотил иголку во время занятий, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь.
Организована доследственная проверка … По [ее] результатам … будет принято процессуальное решениеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.