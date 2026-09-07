На Камчатке школьник проглотил иголку от циркуля, организована проверка

На Камчатке учащийся школы проглотил иголку от циркуля На Камчатке школьник проглотил иголку от циркуля, организована проверка

Москва7 сен Вести.В Елизово учащийся школы проглотил иголку от циркуля, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Камчатскому краю.

Информация была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что несовершеннолетний проглотил иголку во время занятий, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь.

Организована доследственная проверка … По [ее] результатам … будет принято процессуальное решение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.