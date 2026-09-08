Житель Камчатки обвиняется в нанесении тяжкого вреда здоровью подростка Камчадал нанес тяжкие травмы подростку и стал фигурантом уголовного дела

Москва8 сен Вести.Житель Елизово 62 лет обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

По версии следствия, днем 6 сентября 2026 года у одного из гаражей гаражно-строительного кооператива "Подгорный" между фигурантом и 16-летним подростком на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему один удар в область головы предметом, используемым в качестве оружия написали в пресс-службе

Ребенка госпитализировали в Камчатскую краевую больницу им. А. С. Лукашевского с ушибом головного мозга, переломом левой теменной кости и рубленой раной головы.

Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Ведется следствие.