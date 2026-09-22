В Домодедово девушка едва не погибла, съев упаковку сушеного манго В Подмосковье врачи спасли девушку, съевшую упаковку сушеного манго

Москва22 сен Вести.Врачи Домодедовской больницы спасли от тяжелого отека, угрожающего жизни, девушку. Аллергическая реакция возникла на съеденную упаковку сушеного манго, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

В приемное отделение больницы девушка обратилась c отеком вокруг глаз, асимметрией лица, осиплостью голоса и чувством нехватки воздуха. Врачи предположили также нарушение оттока лимфы.

Мы понимали, что имеем дело не с обычной аллергической реакцией… Пациентке была оказана экстренная помощь: введены стероидные гормоны и антигистаминные препараты, начата инфузионная терапия. Сразу после процедур состояние начало улучшаться, однако из-за угрозы жизни консилиум дежурных врачей принял решение перевести ее в реанимационное отделение… рассказала терапевт приемного отделения Домодедовской больницы Татьяна Миняева

На следующее утро состояние пациентки улучшилось, ее выписали в удовлетворительном состоянии.