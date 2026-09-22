Москва22 сенВести.Врачи Домодедовской больницы спасли от тяжелого отека, угрожающего жизни, девушку. Аллергическая реакция возникла на съеденную упаковку сушеного манго, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.
В приемное отделение больницы девушка обратилась c отеком вокруг глаз, асимметрией лица, осиплостью голоса и чувством нехватки воздуха. Врачи предположили также нарушение оттока лимфы.
Мы понимали, что имеем дело не с обычной аллергической реакцией… Пациентке была оказана экстренная помощь: введены стероидные гормоны и антигистаминные препараты, начата инфузионная терапия. Сразу после процедур состояние начало улучшаться, однако из-за угрозы жизни консилиум дежурных врачей принял решение перевести ее в реанимационное отделение…рассказала терапевт приемного отделения Домодедовской больницы Татьяна Миняева
На следующее утро состояние пациентки улучшилось, ее выписали в удовлетворительном состоянии.